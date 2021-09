Apple Watch z problemami. Użytkowncy zgłaszają kolejne reklamacje

Wada zegarków Apple Watch dotyka szerokiego grona klientów. Chodzi tu o problemy związane z opaską Solo Loop, która wykonana jest z tworzywa sztucznego. Jest ona wygodna w użytkowaniu — aby ją założyć, nie trzeba jej zapinać, zaciągać, ani nic z tych rzeczy. Wystarczy rozciągnąć pasek i wsunąć na dłoń. System ten nie jest jednak idealny.

Smartwatche powinny przynajmniej w teorii być sprzętem wytrzymałym. Co by nie mówić, te urządzenia miały być zegarkami wykorzystywanymi podczas uprawiania sportu. W przypadku Apple Watch pojawiła się wada wynikająca z zastosowania nieodpowiedniego materiału. Skarżą się na to użytkownicy Reddita.



Opaska Solo Loop po prostu pęka. Zdaniem użytkowników, problemy pojawiają się po około 10 miesiącach od rozpoczęcia użytkowania zegarka. Początkowo jest to niewielkie pęknięcie silikonu, jednak wiadomo, że efekt może być tylko jeden — opaska prędzej czy później się zerwie. Niektórzy właściciele smartwatchy od Apple twierdzą, że firma uznaje to za wadę i wymienia opaski na nowe.

Źródło: Reddit