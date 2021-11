Allegro uruchomiło One Box. Możesz już zamawiać do zielonych automatów paczkowych

Allegro zaprezentowało swoją nową markę logistyczną One by Allegro. Obejmuje ona nie tylko ofertę zielonych automatów One Box, ale również sieć punktów odbioru One Punkt oraz kompleksową usługę realizacji zamówień dla sprzedawców – One Fulfillment.

Z zielonych automatów paczkowych jako pierwsi skorzystają mieszkańcy Warszawy. W ciągu kolejnych dni ze skrytek Allegro będą mogli odbierać paczki kupujący z Łodzi, Poznania, Katowic, Wrocławia, czy Torunia.

– Allegrowicze uwielbiają osobiście odbierać przesyłki z punktów i automatów paczkowych i chcemy, żeby proces ten był jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dlatego uzupełniamy największą w Polsce, liczącą ponad 45 tys. sieć punktów i automatów dostępną na Allegro o własne lokalizacje, gdzie wkrótce przesyłki będą dostarczane także w dniu zamówienia – wyjaśnia Francois Nuyts, prezes Allegro.

“Realizując ten projekt, platforma wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, aktywistów społecznych oraz ekspertów, tworząc rozwiązania przyjazne środowisku i odpowiadające na potrzeby okolicznych mieszkańców, a także harmonijnie wpisujące się w przestrzeń miejską. Wszystkie urządzenia zasilane są zieloną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, a konstrukcja wspierająca roślinność składa się do 90 proc. z recyklingowanego drewna” – czytamy w oficjalny komunikacie.

Automaty One Box są wyposażone w czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek oraz oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu. Co więcej, zastosowano w nich rozwiązania przyjazne osobom głuchym i niedowidzącym, a także infrastrukturę zapewniającą łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach.