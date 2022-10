Starlink dla potrzebujących. Zapłacą za niego chętni?

Elon Musk deklarował ostatnio, że jego kosmiczna firma SpaceX nie ma wystarczających środków, aby dalej finansować usługi Starlink w Ukrainie. Miliarder na Twitterze zaznaczył, że są to koszty około 20 mln dolarów miesięcznie. Według CNN z tego powodu zwrócił się do Pentagonu i poprosił Departament Obrony USA o przejęcie płatności, zaznaczając przy tym, że dalszy koszt utrzymania sieci wyniesie 120 mln dolarów do końca 2022 r. i blisko 400 mln dolarów w 2023 r.