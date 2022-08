Awarie pomp ciepła. Co je powoduje?

Zakup i montaż pompy ciepła to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od mocy urządzenia i specyfiki samej inwestycji. Nic więc dziwnego, że osoby, które decydują się na to źródło ciepła, chcą mieć pewność, że w dłuższej perspektywie będą to dobrze wydane pieniądze.