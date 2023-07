Awarie pomp ciepła. Niemcy mają problem

- Znamy to zjawisko i dlatego radzimy każdemu, kto chce kupić pompę ciepła typu woda-woda, aby dokładnie sprawdził poziom i jakość wody - mówi Ramona Mittag, ekspert ds. energii w centrum doradztwa konsumenckiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Problemem dla pomp ciepła ma być jednak nie tylko niski poziom wody. Do uszkodzenia tego rodzaju urządzeń może doprowadzić niewłaściwa jakość wody. Mowa tu na przykład o wysokim poziomie żelaza i manganu w wodzie.

Największą popularnością w Niemczech cieszą się pompy ciepła powietrze-woda. Z danych Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła w zeszłym roku sprzedano tam ok. 205 tys. jednostek tego rodzaju pomp spośród 236 tys. wszystkich sprzedanych pomp. Jednocześnie gruntowe pompy ciepła, których sprzedało się 7,5 tys., odnotowały największy wzrost sprzedaży wśród wszystkich typów pomp. W ubiegłym roku sprzedało się ich o 84 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Niemieckie władze zachęcają obywateli do inwestowania w pompy ciepła. Nasi sąsiedzi mogą liczyć na dotacje w celu zastąpienia kotłów na węgiel, gaz czy olej ekologiczną pompą ciepła. Problemy z wodami gruntowymi udowadniają jednak, że konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do inwestycji, aby nie doszło do przykrej niespodzianki.