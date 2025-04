Tajemniczy szkielet w grobowcu Aleksandra Wielkiego. Nowe odkrycia

W grobowcu rodziny Aleksandra Wielkiego, znanym jako Wielki Tumulus w Werginie, odkryto szkielet , który wcześniej przypisywano Filipowi II, ojcu Aleksandra. Jednak najnowsze badania wykazały, że szczątki należą do nieznanego króla, który zmarł co najmniej 20 lat przed zamordowaniem Filipa II. Wyniki badań opublikowano w naukowym czasopiśmie " Journal of Archaeological Science ".

Grobowce, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO , odkryto w 1977 roku. Od samego początku było oczywiste, że szczątki należały do bliskich krewnych Aleksandra Wielkiego. Mimo to, naukowcy potrzebowali niemal pięćdziesięciu lat, aby dokładnie ustalić, kto został tam pochowany.

Najnowsze analizy naukowców wykazały, że dorosły mężczyzna miał od 25 do 35 lat w chwili śmierci, a towarzysząca mu kobieta była w wieku 18-25 lat. Co więcej, w grobie znaleziono kości co najmniej sześciu niemowląt, które pochodziły z czasów rzymskich, od 150 r. p.n.e. do 130 r. n.e. Naukowcy sugerują, że rodzice zmarłych noworodków z okresu rzymskiego wykorzystywali ten grób jako miejsce pochówku.