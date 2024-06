Brytyjczycy są tym oburzeni. Dodaj szczyptę do herbaty, a zmienisz jej smak

Czy herbata może prowadzić do międzynarodowej "afery"? Najwyraźniej tak, jeśli w sprawę zaangażuje się Wielka Brytania, gdzie napój ten uznawany jest za dobro narodowe. W tym przypadku zmiana sposobu parzenia herbaty stała się przyczyną dyplomatycznego zamieszania, a brytyjskie media potraktowały to niemal jako zniewagę.

Na początku tego roku amerykańska badaczka prof. Michelle Francl z Bryn Mawr College ujawniła swój przepis na idealną herbatę. Według niej wystarczy dodać do naparu szczyptę soli, by skutecznie stłumić jego gorycz. Francl zasugerowała też dodanie kilku kropel soku z cytryny, by uniknąć osadu, oraz bardziej intensywne maczanie torebki z suszem w celu neutralizacji tanin.