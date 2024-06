Każda torebka herbata jest z "wkładką"? To znaleźli w nich naukowcy

Choć na co dzień nie jesteśmy tego świadomi, wszystkie istoty żywe pozostawiają po sobie ślady swojego DNA - w naskórku, płynach wydzielanych przez ciała czy w powietrzu. Owady i inne bezkręgowce nie są tu wyjątkiem. Po przeprowadzeniu analizy herbat i suszonych ziół, naukowcy uzyskali na to dowody.

"Największym zaskoczeniem była dla nas wysoka różnorodność" - powiedział Henrik Krehenwinkel, genetyk z Trier University, w wywiadzie dla The Scientist . "W jednej torebce zielonej herbaty znaleźliśmy ślady aż 400 gatunków owadów".

Co interesujące, analiza takich śladów DNA pozwala także naukowcom ustalić miejsce uprawy roślin oraz opisać bioróżnorodność bezkręgowców w poszczególnych rejonach. Choć dla miłośników herbat i parzonych ziół to odkrycie nie ma większego znaczenia, to dla nauki daje ogromne możliwości badania ekosystemów bezkręgowców.