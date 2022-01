Brytyjski "most powietrzny". Na Ukrainę trafiło uzbrojenie

Londyn rozpoczął wysyłanie uzbrojenia na Ukrainę w poniedziałek, 17 stycznia. Samoloty C-17 należące do RAF (Royal Air Force) wyruszyły z bazy RAF Brize Norton. Transportowały broń również 18 i 19 stycznia. Przelot obrazuje mapa opublikowana przez serwis UK Defence Journal. Widać na niej trasę, którą wybrali Brytyjczycy. "Most powietrzny" dla Ukrainy został utworzony m.in. nad Danią oraz Polską.

Wallace wyjaśnił też, że na Ukrainę transportowane jest wsparcie w postaci "krótkodystansowych i wyraźnie defensywnych możliwości uzbrojenia", które nie są bronią strategiczną i nie stanowią zagrożenia dla Rosji. Mają one służyć samoobronie państwa. W sieci pojawiły się nagrania, które pokazują przybycie C-17 do Kijowa oraz rozładunek palet, na których umieszczono broń.

Jaka broń trafiła na Ukrainę? UK Defence Journal donosi, że jest to lekka broń przeciwpancerna nowej generacji (ang. The Next Generation Light Anti-Tank Weapon – NLAW). Broń powstała jako efekt brytyjsko-szwedzkiej współpracy. Opracowały ją Saab Bofors Dynamics i Thales Air Defence. Dzięki niej można zwalczać opancerzone cele, które znajdują się w odległości od 20 do 600 metrów.