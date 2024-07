Cementowe baterie. Czy energia może być magazynowana w murach domu?

O uwagę naukowców ubiega się mieszanka będąca już w użyciu od czasów starożytnych – cement, woda, sól i sadza . Ta dawno znana formuła, która przez tysiąclecia była używana do tworzenia trwałej zaprawy – równoważnika naszych współczesnych betonowych rozwiązań – znów stała się przedmiotem badań. Okazuje się, że ten sam materiał może nam teraz pomóc w budowaniu domów zdolnych do magazynowania w murach elektryczności, co mogłoby przełożyć się na ich wykorzystanie jako cementowe baterie.

Badania opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences skupiły się na identyfikacji najbardziej efektywnych metod przechowywania energii z odnawialnych źródeł. Chociaż te źródła są ekologiczne, ich stabilność pozostawia wiele do życzenia. Fotowoltaika produkuje energię w dużych ilościach w dni słoneczne, ale w pochmurne dni tej energii może brakować. Podobnie wiatraki – działają efektywnie jedynie przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.