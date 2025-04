Uprzejmość w rozmowach z ChatGPT generuje milionowe koszty

Użytkownicy ChatGPT, którzy w rozmowach z asystentem AI stosują zwroty takie jak "proszę" i "dziękuję", mogą nieświadomie przyczyniać się do znacznych kosztów dla OpenAI. "Zastanawiam się, ile pieniędzy OpenAI straciło na rachunkach za prąd, przez ludzi mówiących 'proszę' i 'dziękuję' do ich modeli" - napisał użytkownik tomieinlove na platformie X. Na to pytanie odpowiedział Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, potwierdzając, że koszty te sięgają dziesiątek milionów dolarów.