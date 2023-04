Net-billing, jako nowy sposób rozliczania się z energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne, wzbudzał sporo emocji. Wiele osób zdecydowało się na inwestycje w panele słoneczne przed kwietniem 2022 r., aby zdążyć na stare zasady, czyli net-metering. Najnowsze dane, które udostępniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wskazują, że "net-billingowcy" nie mają powodów do radości.

Prosumenci, którzy rozliczają się na zasadach net-billingu, rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej, którą wprowadzają do sieci, na podstawie średnich cen z Rynku Dnia Następnego dla danego miesiąca. Kwoty, które prosument uzyskuje za odprowadzoną energię, mogą służyć do pomniejszenia rachunków za energię i można wykorzystać je w ciągu 12 miesięcy od wprowadzenia energii do sieci.