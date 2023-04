Chiny o krok od rewolucji energetycznej? Chodzi o sztuczne Słońce

Ten wynik udało się uzyskać przy użyciu reaktora EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), który znajduje się w Hefei, we wschodnich Chinach. Naukowcom udało się utrzymać gorącą plazmę przez 403 sekundy, co oznacza pobicie rekordu z 2017 roku (101 sekund). Każdy taki sukces przybliża naukowców do opracowania źródła czystej energii, jednak minie jeszcze dużo czasu, zanim uda się w pełni kontrolować te procesy.