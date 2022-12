Czy Polsce grozi blackout? Oto, jak się do niego przygotować

Większość z nas nie wyobraża sobie swojego codziennego funkcjonowania bez dostępności prądu. Począwszy od ładowania telefonu, oglądania telewizji, przez gotowanie, pranie, ogrzewanie, oświetlenie, aż po możliwość korzystania z komputera czy przechowywanie jedzenia. Nawet obecnie krótkotrwałe przerwy w dostawach prądu bywają dotkliwe, a co jeśli trwałyby znacznie dłużej?

Piotr Woźny, który przez kilka lat pracował w rządzie Mateusza Morawieckiego, a obecnie jest prezesem prywatnej firmy ZE PAK, w rozmowie z serwisem Gazeta.pl zwrócił uwagę, że jeżeli Polska nie przetransformuje starzejących się systemów energetycznych, mogą nas czekać długie godziny blackoutów, czyli przerw w dostawach energii. Według Woźnego 50-letnie bloki będą wyłączane z przyczyn naturalnych, ponieważ nie są w stanie już sprawnie działać i nie nadają się do modernizacji ani remontowania. Dodał, że to, na czym powinien skoncentrować się rząd to budowa bezpieczeństwa energetycznego na blokach gazowych.