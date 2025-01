Czy warto używać przycisku WPS? Ma go każdy router

Routery są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, odpowiadając za podłączenie rozmaitych urządzeń do internetu i zarządzanie ruchem w sieci . Zapewniają szybki i stabilny dostęp do internetu dla komputerów, smartfonów i tabletów , wspierając ich wspólne działanie bez zakłóceń i przerw.

Dzięki routerom możliwe jest swobodne korzystanie z sieci w każdym zakamarku naszego domu czy biura. Umożliwiają one m.in. pracę zdalną, korzystanie z serwisów streamingowych oraz sprawną komunikację, a zaawansowane funkcje, takie jak tworzenie VPN, kontrola dostępu i zarządzanie pasmem, podnoszą efektywność pracy i bezpieczeństwo danych.

Mimo że WPS jest użyteczny, może także stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci. Specjaliści zauważyli, że Wi-Fi Protected Setup jest podatny na ataki brute force, co pozwala na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do sieci dzięki odgadnięciu kodu PIN. Włączenie WPS może więc otworzyć drzwi potencjalnym intruzom do naszej domowej sieci Wi-Fi.