Energia podczas świąt. Ile prądu zjada twoja babka wielkanocna?

Okres świąteczny trwa w najlepsze, co wiąże się z przygotowaniami kulinarnymi. Wielu z nas postanowi w tym czasie przygotować wielkanocną babkę. Nie każdy jest jednak świadomy, jak dużo energii pochłania pieczenie ciasta i jakie może to generować koszty. Dla niektórych może to być zaskoczeniem.

Babka wielkanocna jest bezdyskusyjnym przebojem świątecznego stołu. Można debatować na temat różnorodnych przepisów, pomysłów na ciasto czy jego ostatecznego wyglądu. Nie jesteśmy jednak tutaj, by to oceniać. Możliwe, że część z was zastanawia się, jaki jest zużycie prądu przez elektryczne urządzenia kuchenne? Ogólnie znane jest, że piekarnik elektryczny należy do sprzętów o największym zapotrzebowaniu na energię w gospodarstwie domowym.

Zużycie energii na upieczenie babki wielkanocnej można łatwo wyliczyć. W internecie dostępnych jest wiele przepisów na babkę wielkanocną, ale założymy, że ciasto pieczemy przez 45 minut w piekarniku o mocy 3600 W, rozgrzanym do temperatury 170 stopni Celsjusza, przy czym ważne jest, aby funkcja grzania góra-dół była aktywna.

Piekarnik nie zużywa ciągle maksymalnej dostępnej mocy. W pierwszym kwadransie rozgrzewania się pobiera 2000 W mocy, a następnie, by utrzymać odpowiednią temperaturę, jego zużycie mocy spada do 400 W. Taki sposób działania oznacza zużycie energii na poziomie 0,7 kWh. Przy założeniu, że koszt jednego kWh w taryfie regulowanej to 0,412 zł, koszt upieczenia babki wyniesie około 0,29 zł.

Choć koszt zużytej energii wydaje się być niski, przy kilku wypiekach suma ta może się znacząco zwiększyć. Należy również pamiętać, że od lipca 2024 roku planowane jest uwolnienie cen za energię elektryczną, co może skutkować wzrostem cen prądu – w takim wypadku koszty mogą znacząco wzrosnąć.

Jak zmniejszyć wydatek na prąd?