Energia siedem razy tańsza od wiatrowej. Elektrownie przyszłości?

Specjaliści poszukują nowych sposobów na pozyskiwanie czystej i taniej energii. Jednym ze źródeł, które wciąż nie są zagospodarowane w dużym stopniu, jest energia fal morskich. Szwedzka firma Ocean Harvesting opracowała system InfinityWEC, który udowadnia, że to źródło energii jest wyraźnie tańsze od konkurencyjnych farm wiatrowych.

Z przygotowanych materiałów możemy się dowiedzieć, że w przypadku oceny tej technologii to CAPEX jest istotny. Koszt ten ma istotny wpływ na wskaźnik LCOE, czyli wyrównanego kosztu energii, który uwzględnia zarówno koszt inwestycji w elektrownię, jak i późniejsze koszty operacyjne, które wynikają z eksploatacji urządzenia.

Aby porównać efektywność InfinityWEC, zbudowany został system o mocy 6 MW. Porównano go do pływającej farmy wiatrowej Hywind Scotland o takiej samej mocy. Obie technologie mogą korzystać z podobnej infrastruktury do transportu wyprodukowanej energii.