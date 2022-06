Największa pływająca farma wiatrowa na świecie. To projekt Norwegów

Norwegia stawia na elektrownie wiatrowe. Hywind Tampen to projekt największej na świecie pływającej farmy wiatrowej. Odpowiada za niego firma Equinor. Docelowa moc całej elektrowni ma sięgać 94,6 MW.

Dziennikarze serwisu Offshore Energy poinformowali niedawno o rozpoczęciu prac montażowych na powstającej w Norwegii farmie wiatrowej. Zamontowane zostały pierwsze turbiny, z których każda cechuje się mocą od 8 do 8,6 MW. Turbiny są instalowane na pływających fundamentach typu SPAR w odległości 140 kilometrów od norweskiego wybrzeża. Głębokość wody w tym miejscu osiąga od 260 do 300 metrów.

Elektrownia wiatrowa Hywind Tampen wesprze norweski przemysł naftowy. Obiekt posłuży do zasilania platform naftowych i gazowych Snorre i Gullfaks. Obecnie szacuje się, że pozwolą one na pokrycie ok. 35 proc. rocznego zapotrzebowania na energię pięciu platform.