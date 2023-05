Fotowoltaika i wiatraki to tańszy prąd. Nawet 29 proc. niższe ceny

Odnawialne źródła energii to sposób na obniżenie cen prądu w Europie Środkowo-Wschodniej. Z raportu organizacji Ember wynika, że zwiększenie mocy zainstalowanej w OZE, takich jak m.in. fotowoltaika i elektrownie wiatrowe może doprowadzić do obniżenia cen energii elektrycznej w regionie o 29 proc.

Europa Środkowo-Wschodnia to region, w którym mieszka ok. 20 proc. ludności Unii Europejskiej i odpowiada za 15 proc. unijnego PKB. Jednocześnie odpowiada on za 17 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną. Mimo to pracuje tu tylko 7 proc. mocy wiatrowej i 12 proc. mocy słonecznej całej Unii Europejskiej.

Według prognoz Ember nasz region ma duży potencjał rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej. Gdybyśmy wykorzystali go do 2030 r., ceny energii mogłyby spaść o 29 proc. Potencjał, o którym mowa to 130 GW energii słonecznej, 45 GW energii wiatrowej na lądzie i 20 GW energii wiatrowej na morzu. Stanowi to ok. sześciokrotność obecnej mocy zainstalowanej w wietrze i słońcu (35 GW) i prawie dwukrotnie więcej niż jest to możliwe przy obecnej polityce.