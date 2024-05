Google nadgania konkurencję. Sprawdź, co dodał do Chrome'a

Sztuczna inteligencja to aktualnie najgorętszy trend w świecie przeglądarek internetowych. Już na początku 2023 roku doszło do integracji Microsoft Edge z Copilotem. W efekcie do przeglądarki wprowadzono boczny panel dla tego wirtualnego asystenta. Dzięki temu można go łatwo uruchomić w każdej chwili. Co więcej, Copilot zyskał również funkcję w menu kontekstowym, co pozwala na wprowadzanie komend dotyczących zaznaczonego tekstu. Opera poszła w ślady Microsoftu, promując swoją inteligentną asystentkę Aria.