ChatGPT wprowadził nową funkcję. Jednak nie dla Europy

Uruchomienie tej opcji sprawia, że model zapisuje istotne dla nas informacje, takie jak nasze zwyczaje czy preferencje. Na przykład, jeśli kiedykolwiek wspomnisz, że preferujesz klawiatury bezprzewodowe (lub że nie przepadasz za mikropłatnościami w grach), to przy kolejnym pytaniu o zakup nowego sprzętu czy gry, ChatGPT uwzględni to, co mu przekazałeś. Decyzja o korzystaniu z tej funkcji jest oczywiście dobrowolna, a samą Pamięć można w każdej chwili wyłączyć.