Gotują kurczaka w leku nasennym. Kolejny absurdalny trend na TikToku

Bursztynian doksylaminy jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu uspokajającym, co oznacza, że może powodować senność – wyjaśnia Mayo Clinic, amerykańska organizacja non-profit działająca w branży medycznej.

"Kiedy gotujesz lek na kaszel, taki jak NyQuil, wygotowujesz zawartą w nim wodę i alkohol, pozostawiając kurczaka nasyconego super skoncentrowaną ilością leków w mięsie" – przekazał serwisowi Mic.com dr Aaron Hartman z Uniwersytetu Virginia Commonwealth. Gdybyś zjadł jeden z tak przyrządzonych kotletów, byłoby tak, jakbyś faktycznie spożywał od ćwierć do pół butelki NyQuil " – dodał.

Jednym z największych niebezpieczeństw podczas przygotowywania "Sleepy Chicken", o których wspomniał Hartman, jest para unosząca się nad kuchenkę. Jej wdychanie jest równoznaczne z wprowadzeniem leku do organizmu, z tym że dostaje się on szybciej do krwiobiegu i nie przechodzi przez wątrobę w celu detoksykacji.