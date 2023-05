Japończycy instalują używane panele. Wolą to od recyklingu

Jak czytamy w pv magazine, firma chce wykorzystywać używane panele fotowoltaiczne, by zredukować ślad węglowy budowy, a także, by przetestować możliwości modułów pod kątem przyszłych zastosowań, w których energia ma być produkowana przez ściśle określony czas, a nie przez standardowy okres 25 lat eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Panele na plac budowy dostarczyła inna japońska firma - Hamada Co., Ltd. Przedsiębiorstwo to zajmuje się m.in. recyklingiem modułów fotowoltaicznych, ale także dostarczaniem używanych modułów do klientów. Hamada stara się zwiększyć sprzedaż tego rodzaju paneli w regionach Kanto, Kansai i Kiusiu.