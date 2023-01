Fotowoltaika ma ogromną wadę. Nie każdy o niej wie

Energetyka odnawialna to przyszłość. Już dziś wiemy, że w perspektywie kilku dekad, to właśnie odnawialne źródła energii będą stanowić trzon, jeśli chodzi o generację prądu na świecie. Trzeba jednak mieć świadomość, że każda technologia ma swoje wady. W kontekście OZE dużo mówi się na temat dopracowania metod recyklingu w taki sposób, by był on możliwie wydajny. Nie jest to jednak jedyny problem.