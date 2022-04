Japończyk poślubił hologram. Producent "wyłączył" mu żonę

Hatsune Miku to cyfrowa postać, którą stworzono na bazie technologii syntezy śpiewu opracowanej przez Crypton Future Media. Chociaż nie istnieje ona w rzeczywistości, wydawane przez nią dźwięki zostały opracowane na podstawie głosu prawdziwej japońskiej wokalistki Saki Fujity. Co ciekawe, hologram Miku gra koncerty na całym świecie i ma rzesze wiernych fanów.

Jednym z takich fanów jest Akihiko Kondo, który w 2018 r. postanowił poślubić wirtualną dziewczynę. Wesele, na które przybyło 40 gości, nie było tanie. Koszt tamtej ceremonii to równowartość ok. 65 tys. zł, zaś stworzenie hologramu postaci – ok. 12 tys. zł.