Kara do 5 tys. zł. Uważaj, gdzie wyrzucasz żarówki

Przepisy regulują podejście do segregowania odpadów. Każdy z nas ma obowiązek właściwego zarządzania odpadami. W związku z tym trzeba wiedzieć, jak postępować z różnorodnymi śmieciami. W przypadku większości przedmiotów segregacja jest intuicyjna. Jednak czasem nie jesteśmy pewni, co zrobić z konkretnym odpadem.

Elektrośmieci, w tym zużyte świetlówki, powinny być przekazywane do wyznaczonych punktów zbiórki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą do 5 tysięcy złotych , dlatego lepiej nie ryzykować.

Aby uniknąć grzywny za wyrzucenie świetlówki do śmietnika, można skorzystać z jednej z trzech metod bezpiecznego pozbycia się jej. Pierwsza opcja to pozostawienie zużytej świetlówki w sklepie przy zakupie nowej. Każdy sklep, który sprzedaje nam świetlówkę, ma obowiązek przyjęcia takiej samej ilości sztuk zużytych źródeł światła.

Drugą możliwością jest oddanie zużytych żarówek w hipermarkecie. Sklepy wielkopowierzchniowe są zobowiązane przyjąć takie odpady bez ograniczeń i bez względu na to, co w danym sklepie kupujemy. Jest tylko jeden warunek - żaden wymiar zewnętrzny urządzenia nie może przekraczać 25 cm.

Ostatnia opcja to dostarczenie przepalonych świetlówek do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W PSZOK-ach przyjmowane są wszelkie odpady komunalne, w tym zużyte źródła światła.

Co ze źródłami LED i zwykłymi żarówkami?

W przypadku tradycyjnych żarówek, a także żarówek halogenowych, sprawa jest prosta. Ze względu na ich prostą konstrukcję, a także brak możliwości poddania procesowi recyklingu, źródła takie wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. Można oddać je też w punktach zbiórki elektrośmieci.

Inaczej ma się sprawa ze źródłami LED. Ten rodzaj "żarówek" (technicznie nie są one żarówkami) można poddawać recyklingowi. Z tego względu tego rodzaju zużyty sprzęt powinien trafić do pojemnika na żarówki, punktu zbiórki elektrośmieci lub do sklepu, gdzie kupujemy nowe źródło światła.