Klimatyzacja bez prądu? Zobacz, jak ochładzali swoje domu starożytni Persowie

Kanaty budowano na znacznych głębokościach, co sprawiało, że znajdująca się w nich woda była zimna. Podziemne cysterny nie tylko magazynowały wodę, ale w połączeniu z łapaczami wiatru tworzyły także system klimatyzacji. Do schładzania pomieszczeń wykorzystywał on efekt Bernoulliego - łapacze wiatru przekierowywały gorące powietrze do szybu, który prowadził do kanału, co wytwarzało podciśnienie, w wyniku czego zimne powietrze było zasysane do kanału i odpowiednio pokierowane mogło trafić do pomieszczeń. W efekcie ciągła cyrkulacja powietrza pozwalała na schładzanie budynków bez użycia energii elektrycznej.