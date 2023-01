Kompostowanie zwłok. Kolejne miejsce wydało na nie zgodę

Nowy Jork jest kolejnym amerykańskim stanem, który zezwolił na kompostowanie zwłok, po Kalifornii, Kolorado, Oregonie, Vermont i Waszyngtonie. Ta praktyka zyskuje coraz większe uznanie ze względu na swój niewielki wpływ na środowisko naturalne. Jej zwolennicy podkreślają, że wybierając ją, można uniknąć skutków ubocznych związanych z konwencjonalnymi metodami. Chodzi m.in. o uwalnianie ogromnej ilości płynu balsamującego, stali i betonu do ziemi, ale też dwutlenek węgla podczas kremacji.

Dodatkowo kompostowanie zwłok rozwiązuje problem przestrzeni potrzebnej pod budowę miejsc pochówku. Jak wyjaśnia serwis BBC, jest to metoda, w której tkanki miękkie rozkładają się na substancję podobną do kompostu. W trakcie "zielonego pochówku" zwłoki umieszczane są w specjalnych naziemnych obiektach w stalowej skrzyni z materiałami biodegradowalnymi – takimi jak słoma, wióry drzewne i lucerna. Te składniki pomagają ciału naturalnie się rozłożyć. Zazwyczaj zajmuje to około 30 dni. Tak powstający "kompost" jest podgrzewany, aby pozbyć się patogenów.