Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba u celu. Będzie badać formowanie się galaktyk

Teleskop wystartował 25 grudnia z europejskiego portu kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. 8 stycznia zakończył rozkładanie się w kosmosie i spokojnie kontynuował swoją podróż do celu. Po dotarciu do celu znajdzie się w punkcie Lagrange’a II, zapisywanego w skrócie jako L2.

Zdaniem naukowców, którzy pracują nad projektem, L2 jest idealnym miejsce na obserwatorium. We wspomnianym punkcie Słońce i Ziemia (a także Księżyc) zawsze znajdują się po jednej stronie przestrzeni, co pozwala teleskopowi na ciągłe zacienienie optyki teleskopu i instrumentów. To pozwala im ostygnąć ze względu na czułość na podczerwień, ale nadal mają dostęp do prawie połowy nieba w dowolnym momencie w celu obserwacji.