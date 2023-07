Kryzys w branży pomp ciepła? Duże wyhamowanie

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opublikowała najnowsze informacje na temat sytuacji branży pomp ciepła w Polsce. Jak czytamy w opracowaniu, jeszcze na początku 2023 r. prognozowano, że sprzedaż tych urządzeń w Polsce będzie nadal rosła, choć nie w takim tempie, jak miało to miejsce rok wcześniej. Wizja ta jednak się nie sprawdzi.

Kolejnym powodem wyhamowania sprzedaży pomp ciepła są wysokie ceny energii elektrycznej w porównaniu do cen gazu ziemnego. Nawet biorąc pod uwagę wyższą efektywność pomp ciepła w porównaniu do kondensacyjnych kotłów gazowych, koszty eksploatacji obu technologii w dobrze zaizolowanym termicznie budynku jednorodzinnym są porównywalne.

Na niekorzyść pomp ciepła w takiej sytuacji działa rzecz jasna wyższy koszt początkowy inwestycji. Koszty eksploatacji można obniżyć, montując instalację fotowoltaiczną, ale dla inwestora to dodatkowy koszt początkowy, sięgający kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wcześniej uznawano, że w 2023 r. sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda wzrośnie o 20-30 proc., a pomp gruntowych o 40-50 proc. w porównaniu z 2022 r. Z obecnych szacunków wygląda, że powietrzne pompy ciepła mogą sprzedawać się gorzej niż w roku ubiegłym o ok. 20-30 proc., a przy negatywnym scenariuszu sprzedaż może być niższa nawet o 40 proc. W przypadku pomp gruntowych można liczyć na wzrost sprzedaży o ok. 20-30 proc. rok do roku.