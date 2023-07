Duże zmiany w fotowoltaice. Wielu na nich skorzysta

Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE. Wprowadzi ona wiele ważnych zmian w tematyce instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt wprowadza przepisy z unijnej dyrektywy RED II do polskiego prawa.

Jak czytamy w serwisie globenergia.pl, głównym celem dyrektywy jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w zużyciu końcowym energii w Unii Europejskiej do co najmniej 32 proc. do 2030 r. Oprócz tego ma ona za zadanie również promocję rozwoju technologii OZE, w tym m.in. energetykę wiatrową, słoneczną, geotermalną, biogaz i biomasę.