L’Oréal ujawniło fantazyjną drukarkę. Zamiast na papier nakłada tusz na brwi

L’Oréal, jeden z największych na świecie producentów kosmetyków, zaprezentował na targach CES 2023 nową drukarkę brwi o nazwie Brow Magic. Urządzenie to ma umożliwić kobietom (choć nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i mężczyźni z niego skorzystali) szybkie i łatwe uzyskanie idealnie dopasowanych brwi bez konieczności wizyty u stylistki.

Raczej mało kto spodziewał się, że firma kosmetyczna taka jak L’Oréal zaprezentuje na targach CES 2023 drukarkę – ale tak właśnie się stało. Sęk w tym, że Brow Magic nie służy do drukowania nudnych dokumentów. Zamiast tego drukuje brwi na twarzy. Co więcej, wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną, aby upewnić się, że wydrukowane brwi są dokładnie dopasowane do twarzy użytkowniczki.

Nie, nie chodzi o urządzenie odrysowujące brwi od szklanki – jak to niegdyś robiły samozwańcze makijażystki. L'Oreal opisuje Brow Magic jako "ręczny, elektroniczny aplikator do makijażu brwi" zaprojektowany tak, aby szybko, łatwo i precyzyjnie kształtować brwi bez użycia, pędzla, szczoteczki czy różdżki do tuszu.

L’Oréal Brow Magic – drukarka do brwi

L’Oréal współpracował z firmą technologiczną Prinker nad urządzeniem Brow Magic. Prinker z pewnością ma doświadczenie w nakładaniu tuszu na skórę. Firma w 2020 roku pokazał drukarkę Prinker S – ręczne urządzenie, które szybko drukuje tymczasowy tatuaż na skórze.

Brow Magic drukuje swój makijaż brwi przez 2,4 tys. maleńkich dysz na urządzeniu, uzyskując rozdzielczość 1,2 tys. kropli na cal (dpi). Użytkowniczka wybiera kształt, grubość i efekty brwi poprzez aplikację Brow Magic na swoim telefonie. To właśnie tutaj pojawia się część rzeczywistości rozszerzonej. Korzystając z aparatu w telefonie, L’Oréal wykorzystuje technologię wirtualnego makijażu ModiFace A.I., aby przedstawić spersonalizowane zalecenia dotyczące efektów, takich jak mikroblading i microshading (techniki kształtowania brwi).

Przed przesunięciem drukarki po brwiach należy nałożyć na nie podkład. L’Oréal zaleca dodanie warstwy wierzchniej, aby mieć pewność, że tusz pozostanie na miejscu. Warto też dodać, że nie jest to makijaż permanentny, tak więc można go usunąć za pomocą standardowych środków do demakijażu.

Konrad Siwik, dziennikarz Gadżetomanii