Ma 50 tys. lat. Może zrewolucjonizować elektronikę

Fragmenty meteoroidu odkryto po raz pierwszy w Arizonie w 1891 roku. Kosmiczna skała składa się z ok. 90 proc. z kamacytu , 1-4 proc. z taenitu i do 8,5 proc. z troilitu. Niedawno naukowcy odkryli fascynującą, maleńką strukturę, której nigdy wcześniej nie zaobserwowano podczas badania struktury Canyon Diablo.

Wspomniana struktura, będąca – zdaniem badaczy – zazębiającą się formą grafitu i diamentu, ma szczególne właściwości, które pewnego dnia mogą zostać wykorzystane do stworzenia nowych rodzajów elektroniki oraz wpłynąć na technologię szybszego ładowania urządzeń.

Eksperci zwracają uwagę, że wewnątrz meteorytu znajdują się diamenty , jednak nie są to jego popularne odmiany. Większość tych minerałów tworzy się prawie 150 kilometrów pod powierzchnią Ziemi, gdzie temperatury mogą sięgać ok. 1100 stopni Celsjusza. Temperatura i ciśnienie na tej głębokości powodują, że atomy węgla układają się w sześcienne kształty.

Naukowcom udało się stworzyć lonsdaleit w laboratorium . Eksperci użyli w tym celu prochu strzelniczego i sprężonego powietrza do napędzania grafitowych dysków o prędkości 24100 km/h. Zwykle ta odmiana diamentu powstaje w momencie, gdy asteroidy uderzają w Ziemię z ogromną prędkością.

Naukowcy twierdzą, że pewnego dnia grafen może być używany m.in. do bardziej precyzyjnych zabiegów medycznych. Zaletą grafenu jest fakt, że jest on lekki piórko,a przy tym trwały jak diament. D o tego jest idealnym przewodnikiem cieńszym milion razy od ludzkiego włosa.

Badanie dot. lonsdaleitów zostało opisane 22 lipca w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences .