Masz dość brudnego piekarnika? Jeden trik pozwoli zwalczyć problem

Piekarnik to jedno z urządzeń w kuchni, które szybko ulega zabrudzeniom. Przypalony tłuszcz oraz resztki jedzenia sprawiają, że czyszczenie staje się wyzwaniem. Tradycyjne środki często nie wystarczają , by pozbyć się starych plam i osadów, a ciągłe szorowanie nie przynosi efektów.

W walce z uporczywym brudem pomocne mogą być produkty, o których wcześniej byś nie pomyślał. Kostka do czyszczenia zmywarki może być świetnym ratunkiem. Wystarczy umieścić ją na blaszce, zalać wrzącą wodą i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 100 stopni. Po dwóch godzinach wnętrze powinno lśnić czystością!