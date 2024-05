Masz konto w Santanderze? Dowiedz się, jak uniknąć próby wyłudzenia danych logowania

CSIRT KNF ostrzega, żę Logo Santander Bank Polska zostało użyte w kolejnej fałszywej kampanii przeprowadzanej w mediach społecznościowych. Jest to kolejny przypadek sfałszowanych postów na platformie Facebook, który miał miejsce w ostatnim czasie. Poprzednie dotyczyły także m.in. PKO BP oraz Banku Pekao S.A. W tym konkretnym przypadku post na Facebooku mają kusić potencjalną ofiarę obietnicą szansy na szybki zysk i zachęcić ją do kliknięcia linku. Kiedy tego dokona, zostanie przekierowywana na fałszywą stronę logowania do bankowości internetowej Santander.