MiG-31 z pociskami Kindżał w obwodzie kaliningradzkim. Groźna broń w pobliżu Polski

Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje rosyjskie MiG-31 uzbrojone w rakiety hipersoniczne Ch-47M2 Kindżał, zbliżające się do bazy lotniczej w obwodzie kaliningradzkim. The War Zone informuje, że najprawdopodobniej jest to Baza Lotnicza Czkałowsk, w której na co dzień stacjonują rosyjskie odrzutowce Su-27 Flanker należące do Floty Bałtyckiej.