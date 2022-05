Mogą pomóc snajperom. To rowery ukraińskiej produkcji

Mamulaszwili wyjaśnił, że potrzebuje szybkiego i cichego pojazdu, aby doprowadzić swoje drużyny snajperskie do miejsca, w którym mogą one prowadzić ostrzał przez około 5-10 minut, a następnie szybko wydostać się, zanim Rosjanie odpowiedzą ostrzałem artyleryjskim. Wszystkie te wymogi spełniają jednoślady ukraińskiej firmy Eleek.

Serwis The War Zone, który opisuje wspomniane rowery podkreśla, że są one lekkie, ciche i szybkie. Według producenta jednoślad osiąga prędkość do 90 km/h, może przejechać 150 km na jednym, pięciogodzinnym ładowaniu i znosi maksymalne obciążenie 150 kg. Konstrukcja waży ok. 60 kg.