Największe magazyny energii w Europie. Będą dysponować mocą 800 MW

Jak donosi serwis solarpowerportal.co.uk, Szkocja zainwestuje w magazyny energii. I to nie byle jakie, bo największe w Europie. Magazynowanie energii produkowanej przez odnawialne źródła energii, to sposób na zwiększenie elastyczności systemu energetycznego, co wydaje się być kluczowe w procesie coraz większego stawiania na zielony prąd.