NASA wysłała myszy w kosmos. Mikrograwitacja zmniejszyła gęstość ich kości

NASA intensywnie bada wpływ mikrograwitacji na organizm człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrębie tkanki kostnej. Jak podaje portal Science Alert, długotrwały pobyt w kosmosie może prowadzić do znacznego zmniejszenia gęstości kości, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia astronautów.

Wyniki badań są istotne dla przyszłych wypraw kosmicznych, ponieważ astronauci mogą tracić ponad 1 proc. gęstości kości każdego miesiąca, co jest jest dziesięć razy większą wartością niż te obserwowane na Ziemi w przypadku stanów patologicznych i zwyrodnieniowych. Zmiany w obrębie tkanki kostnej w konsekwencji mogą doprowadzić do osteoporozy i złamań, co może doprowadzić nawet do niepełnosprawności.