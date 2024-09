Nowe oblicze fotowoltaiki. Czy dachówki solarne zrewolucjonizują rynek?

To nowoczesne rozwiązanie, zaprezentowane przez niemieckich inżynierów, ma szansę zrewolucjonizować rynek . Dachówki te pozwalają na integrację z pompami ciepła, co może obniżyć zapotrzebowanie na energię nawet o 20% . Dzięki swojej formie i funkcji, dachówki solarne stają się realną alternatywą dla klasycznych paneli słonecznych, oferując jednocześnie wydajność na poziomie 44 W mocy wyjściowej na jednostkę.

Dachówki solarne działają na podobnej zasadzie co klasyczne panele fotowoltaiczne, jednak ich konstrukcja i funkcjonalność są znacznie bardziej zaawansowane. Każda dachówka jest wyposażona w moduł fotowoltaiczny, który zamienia promienie słoneczne na energię elektryczną . Kluczową różnicą jest to, że dachówki te pełnią jednocześnie funkcję pokrycia dachowego, co eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych paneli.

Niemieccy inżynierowie, którzy opracowali to rozwiązanie, zadbali o to, aby dachówki były wyjątkowo wydajne – jedna dachówka generuje 44 W mocy wyjściowej. Co więcej, ich wymiary (59,5 cm x 48 cm) pozwalają na łatwą integrację z różnymi typami dachów. Kolejnym przełomowym elementem jest możliwość połączenia tych dachówek z pompami ciepła, co zwiększa efektywność energetyczną całego systemu.