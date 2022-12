Nowy kalkulator. Rachunki za energię będą o wiele niższe

Polacy szukają sposobów na to, by płacić niższe podatki. Europejski kryzys energetyczny staje się faktem, a to, jak przez niego przebrniemy, nie jest zależne wyłącznie od pogody w nadchodzących miesiącach. Niezależnie od tego, czy zima będzie mroźna, czy łagodna, możemy sprawić, że problemy w energetyce nie będą aż tak straszne.