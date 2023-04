Nowy trend w fotowoltaice? Eksperci są zgodni

Trackery lub nadążne systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych pozwalają na zwiększenie produkcji energii z danego modułu oraz rozłożenie jej w czasie na więcej godzin w ciągu doby - produkcja zaczyna się wcześniej i kończy później, ze względu na ilość odbieranego światła. Rozwiązanie to wiąże się z większymi kosztami inwestycyjnymi, ale może w niedalekiej przyszłości nabrać dużej popularności.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl, powołując się na raport S&P Global, zwrócili uwagę na rosnącą popularność trackerów fotowoltaicznych w ostatnich latach. Według niego w 2021 r. na trackerach zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39 GW. Najwięcej z nich montowano w USA, Hiszpanii, Chinach, Brazylii i Chile. W 2022 r. technologia ta wykorzystana była do elektrowni o łącznej mocy 46 GW. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym przybyło ich 17 proc.

Według szacunków ekspertów technologia ta będzie zyskiwać na popularności w najbliższych latach. Prognozują oni, że do 2031 r. co roku rynek systemów nadążnych będzie rósł o ok. 25 proc. Wpływ na to ma mieć przede wszystkim dalsza promocja inwestowania w odnawialne źródła energii na świecie oraz polityka konkretnych państwa, które mają zachęcać do wykorzystywania określonej technologii.