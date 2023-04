ScanTheSun. Aplikacja, która zwiększy zyski z fotowoltaiki

Za stworzenie ScanTheSun odpowiadają Jakub Leja i dr hab. Ernest Grodner. Aplikacja wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość do szybkiego optymalizowania planów budowy instalacji fotowoltaicznej . Jak twierdzi Jakub Leja, pozwala ona na stworzenie opracowanie najbardziej efektywnej kosztowo instalacji fotowoltaicznej dla wybranego budynku w ciągu minuty.

Stosując aplikację, można zastosować różne założenia. Ze względu na to, że uwzględnia ona pozycję Słońca z dokładnością do 0,1 stopnia, dość dokładnie wylicza potencjalne zyski. Możliwe jest optymalizowanie ustawienia paneli dla całego roku lub dla wybranego okresu. To może być istotne np. w przypadku domków letniskowych, gdzie generacja energii zimą odgrywa rolę drugoplanową.