NVIDIA wprowadza nową technologię w kartach graficznych. To rewolucja

Technologia GAA ma na celu poprawę kontroli nad przepływem prądu w tranzystorach, co ogranicza straty energii i zwiększa efektywność energetyczną. W przeciwieństwie do technologii FinFET, gdzie bramka otacza kanał prądowy z trzech stron, GAA otacza go ze wszystkich stron. Dzięki temu możliwa jest dalsza miniaturyzacja tranzystorów i zwiększenie ich gęstości, co przekłada się na wyższą wydajność procesorów i układów graficznych.