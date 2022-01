W takim przypadku kluczowe jest nie tylko wyprodukowanie energii, ale także zdolność do magazynowania wyprodukowanych nadwyżek . Startup z Holandii, Ocean Grazer , postanowił dokonać tego za pomocą instalacji, zlokalizowanych na morskim dnie.

Mają się one składać z umieszczonego pod dnem morza, sztywnego, betonowego zbiornika, systemu pomp i turbin, a także zewnętrznego, elastycznego zbiornika. W warunkach nadprodukcji energii, jej nadmiar ma zostać wykorzystany do przepompowania wody z betonowego magazynu do elastycznego zbiornika.