Odkurzacz, który poradzi sobie z każdym wyzwaniem? Sprawdź naszą propozycję

Odkurzacz Bosch Unlimited 7 to bezworkowy i bezprzewodowy następca tradycyjnych odkurzaczy. Jego mocny silnik, wymienna bateria oraz elektroszczotka z podświetleniem LED, pozwalają skutecznie odkurzyć całe mieszkanie. Wymienne końcówki wyczyszczą każdy zakamarek twojego domu, łącznie z sufitem! Będzie on też dobrym wyborem dla posiadaczy pupili z sierścią. Zginana rura ułatwi dotarcie do trudno dostępnych miejsc, a lekkość i skuteczność tego urządzenia zapewni ci brak zmęczenia.