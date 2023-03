Ogrzewanie klimatyzacją. Nowy sposób Polaków?

Nic nie przynosi większej ulgi w trakcie upałów niż odpowiednio ustawiony klimatyzator. Urządzenie to często może być jednak wykorzystywane również do ogrzewania budynków. Takie rozwiązanie jest popularne na południu Europy, gdzie zimy nie są zbyt srogie, w związku z czym nie ma potrzeby inwestowania w systemy grzewcze. W Polsce również zdobywa coraz większą popularność.

Klimatyzacja w mieszkaniach staje się powoli standardem. Jeśli ktoś może sobie na nią pozwolić pod kątem technicznym i prawnym, często się na nią decyduje. To prawdopodobnie pokłosie coraz bardziej upalnych lat, które znacznie utrudniają funkcjonowanie. Sprzęt ten jest pomocny także zimą i jesienią i przekład się to na duże zainteresowanie klientów. Zgodnie z danymi serwisu Oferteo, w 2022 r. liczba zapytań o montaż klimatyzacji wzrosła o 66 proc. względem roku poprzedniego.

Co ciekawe, wzrost zainteresowaniem klimatyzatorami odnotowano także zimą. W styczniu i lutym 2023 r. liczba zapytań dla tej kategorii wynosiła ponad 85 proc. Może być to skutek wysokich cen paliw do ogrzewania budynków i ograniczonej ich dostępności. Klimatyzator może stanowić dobre uzupełnienie systemu grzewczego, szczególnie w okresach przejściowych.

- Mamy dosyć dużo klientów, którzy, posiadając ogrzewanie gazowe, zgłaszają się do nas w celu instalacji klimatyzatorów z funkcją grzania. W okresach przejściowych, do minus pięciu stopni jest to konkurencyjne do gazu i spokojnie można w ten sposób ogrzać swoje pomieszczenia. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że w momencie naszej nieobecności urządzenie potrafi utrzymać minimalną temperaturę w domu, a w momencie powrotu mamy możliwość szybkiego nagrzania pomieszczeń, w których przebywamy - tłumaczył Marcin Dutka z firmy Lepsze Powietrze w podcaście Oferteo "Najlepsi w swoim fachu".