Olbrzymia asteroida zbliży się do Ziemi. To będzie wyjątkowy spektakl

Asteroida (7482) 1994 PC1 została odkryta przez astronoma Roberta McNaughta w Siding Spring Observatory w Australii 9 sierpnia 1994 roku. Ekspert ustalił, że jasność ciała niebieskiego to 18 magnitudo, okrąża ono Słońce co 1,6 roku po ekscentrycznej orbicie w odległości od 0,9 AU w peryhelium do 1,8 AU w aphelium (1 AU, czyli 1 jednostka astronomiczna to 149 597 870 km), jak donosi Sky and Telescope.