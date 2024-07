Oto najpopularniejsze hasło w Polsce. Mało skuteczne i... niezbyt ładne

Według BIK co dziesiąty Polak korzysta z jednego hasła do wszystkich urządzeń i aplikacji

Dobre hasło powinno być jak niezdobyta twierdza, jednak wiele osób nie przykłada do jego wyboru należytej wagi. Prywatność i bezpieczeństwo to kluczowe aspekty, które chronią nas przed poważnymi problemami. Raport Startup RIFFSEC wskazuje, że najczęściej używane hasło jest nie tylko łatwe do złamania, ale wręcz karygodnie proste i niesmaczne. Jakie zatem wybrać hasło?

Silne hasło chroni przed wyciekiem danych, zwłaszcza w dobie wszechobecnych cyberataków. Incydenty oszustw internetowych to codzienność, a mimo to wiele osób sądzi, że ich to nie dotyczy. To bardzo niebezpieczne myślenie. Cyfry, znaki specjalne, wielkie i małe litery to idealna kombinacja na bezpieczne hasło. Jakie hasła są najpopularniejsze? Portal "wiadomosci.radiozet.pl" donosi, że najbardziej popularna kombinacja zaskakuje i... bawi!

Jakie jest najpopularniejsze hasło?

Ludzie mają różne pomysły na hasła, ale tradycyjne wybieranie imienia czy nazwiska z cyframi nie zapewnia bezpieczeństwa. Popularne są też hasła w postaci sekwencji cyfr, jak "12345", ale to bardzo mylne. Używanie takich kombinacji to otwarte zaproszenie dla przestępców, porównywalne do zostawiania otwartych drzwi na oścież w pustym domu. Inni stawiają na hasła zawierające imiona dzieci, partnerów czy pupili, co również daje tylko złudzenie zabezpieczenia danych.

Najpopularniejszym hasłem w zestawieniu jest "dupa". Według blisko 50 tys. osób ta fraza z dodatkiem cyfr to solidne zabezpieczenie. Jednak różne konfiguracje tego słowa i jego pejoratywne znaczenie nie powstrzymają cyberprzestępców. Prawdopodobnie sięgną po nie jako jedno z pierwszych w próbie uzyskania dostępu do danych. Według raportu Startup RIFFSEC hasło "dupa" cieszy się popularnością zwłaszcza wśród kinomaniaków i graczy.

Z czego powinno się składać hasło?