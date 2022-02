Paliwo rakietowe domowej roboty. Youtuber pokazał przepis [WIDEO]

Przy tworzeniu tego typu "napędów" należy oczywiście zachować wszelkie środki ostrożności. Chwila nieuwagi może bowiem doprowadzić do pożaru oraz poważnych poparzeń ciała. Należy nadmienić, że w zaawansowanych silnikach rakietowych stosuje się przede wszystkim węglowodory . Jako płynne paliwo używane są w tym przypadku anilina, hydrazyna oraz nafta (kerozyna).

W Stanach Zjednoczonych za paliwo rakietowe służy m.in. wysoko rafinowana odmiana nafty o nazwie RP-1 (ang. Rocket Propellant-1, co znaczy dosłownie "Paliwo Rakietowe-1"). Jest ono podobne do paliwa lotniczego, a przy tym mniej toksyczne niż hydrazyna. RP-1 jest do tego tańsze i bezpieczniejsze (pod względem ryzyka wystąpienia wybuchu) niż ciekły wodór.